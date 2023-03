CdS – Milan, Retegui nel mirino (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 20:00:37 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: MilanO – Il Milan è molto attento sul mercato delle punte in vista della prossima estate. Il nodo Rafael Leão è ancora da sciogliere ma pure nel ruolo di centravanti verranno effettuate riflessioni, specialmente in base alla decisione che prenderà Zlatan Ibrahimovic a fine anno. Lo svedese non ha ancora sciolto le riserve ma intento continua ad essere un riferimento per tanti giovani attaccanti. Proprio come Mateo Retegui, 23enne del Tigre ma di proprietà del Boca Juniors, che s’ispira allo svedese del Milan. L’argentino è finito sulla bocca di tutti dopo la recente decisione del Ct Roberto Mancini di pre-convocarlo per gli impegni della nazionale azzurra contro l’Inghilterra il 23 marzo a Napoli e contro Malta il 26 ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 20:00:37 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:O – Ilè molto attento sul mercato delle punte in vista della prossima estate. Il nodo Rafael Leão è ancora da sciogliere ma pure nel ruolo di centravanti verranno effettuate riflessioni, specialmente in base alla decisione che prenderà Zlatan Ibrahimovic a fine anno. Lo svedese non ha ancora sciolto le riserve ma intento continua ad essere un riferimento per tanti giovani attaccanti. Proprio come Mateo, 23enne del Tigre ma di proprietà del Boca Juniors, che s’ispira allo svedese del. L’argentino è finito sulla bocca di tutti dopo la recente decisione del Ct Roberto Mancini di pre-convocarlo per gli impegni della nazionale azzurra contro l’Inghilterra il 23 marzo a Napoli e contro Malta il 26 ...

