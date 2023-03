(Di sabato 11 marzo 2023) Antonio, durante la BoboTV su Twitch, ha analizzato la sconfitta dell’contro lo Spezia. Non tralasciando le critiche a Simonee il suo pensiero sulla prestazione di Romelu Lukaku. PROBLEMA DA RISOLVERE – Antonioha fatto il punto su Spezia-, non lesinando le critiche a Simone: «Siamo sempre a quel punto là. L’dila partita. Ma la domanda è: se subisci due gol ogni volta che giochi in trasferta, qual è il problema? Otto sconfitte. Se ogni volta fai male con le piccole c’è qualcosa che non quadra. Il problema lo deve risolvere l’allenatore. Io continuo a pensare che per costruire una squadra vincente,non è adatto. Bisogna cambiare qualcosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Cassano: «Inter strameritava di vincere. Inzaghi risolva il problema!» - internewsit : Cassano: «Inter strameritava di vincere. Inzaghi risolva il problema!» - - Andry___FCIM : @GiGiglio99 Cambiasso, Guarin, Handanovic(prime), Cassano, Coutinho. Ho visto Inter ben peggiori. - Neo23012011 : @Inter Zenga, Bastoni, Mattahaus, Cassano, Ronaldo - bergomifabio : LUNASTORTA CON FREY CHE RISPONDE A CASSANO! DONNE, AUGURI! CONTE, MAROTT... -

... ex mezzala di, Lecco e Como. È stato lo ...Alla Bobo TV, l'ex attaccante lo ha paragonato ad un vecchio compagno all', spiegandone i motivi.su De Ketelaere: 'Dal lunedì al sabato era...' Antonioha paragonato il ...Antoniomeglio di Alex Del Piero "per giocate pure". La frase pronunciata da Andrea Stramaccioni , ex tecnico dell'oggi commentatore su Dazn , ha naturalmente scatenato la reazione inviperita ...

Cassano: "Inter, col Lecce normale amministrazione. Ora quindici ... L'Interista

Le possibili scelte di Inzaghi e Semplici per il match di stasera valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A ...I nerazzurri pensano di cedere l'olandese per fare cassa e nella lista per sostituirlo c'è anche un ex rossonero ...