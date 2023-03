Caso Negreira | il Real Madrid rompe la sua ' alleanza' col Barcellona?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La Procura ha denunciato il #Barcellona e i suoi presidenti per corruzione di persone in relazione all'inchiesta su… - vanda235 : RT @tuttosport: ?? Comunicato ufficiale del #RealMadrid sul caso #Negreira-#Barcellona #Liga #Tuttosport - tuttosport : ?? Comunicato ufficiale del #RealMadrid sul caso #Negreira-#Barcellona #Liga #Tuttosport - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Caso Negreira, il Real Madrid convoca un CdA d'urgenza: il comunicato del club - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Caso Negreira, il Real Madrid convoca un CdA d'urgenza: il comunicato del club -

Si muove anche la Casa Blanca. Il presidente Florentino Perez ha convocato per domani mattina la Giunta direttiva del Real Madrid per discutere la strategia da adottare nel 'caso Negreira'. Il comunicato 'Di fronte alla gravità delle accuse formulate dalla Procura di Barcellona al F. C. Barcellona e due dei suoi presidenti per il sospetto fondato di corruzione e per le ... In particolare, l'accusa sostiene che il Barcellona avrebbe avuto un accordo con Negreira che prevedeva denaro in cambio di azioni a favore della società nelle decisioni arbitrali.

Caso Negreira, spuntano i messaggi ai dirigenti del Barcellona: “Posso aiutarvi con il Var” Alfredo Pedullà

Con un comunicato ufficiale diffuso tramite i propri canali, il Real Madrid ha annunciato di aver convocato d'urgenza un Cda con l'obiettivo di analizzare la situazione relativa al Barcellona e al "caso Negreira".