Caso Negreira | formalizzate le accuse al Barcellona | cosa rischiano i blaugrana

(Di sabato 11 marzo 2023) È stata formalizzata la denuncia della Procura diper il “” che coinvolge il club. Gli accusati sono lo stesso José María Enríquez, ex vicepresidente comitato tecnico degli arbitri, i due ex presidentiSandro Rosell e Josep Maria Bartomeu e i dirigenti Óscar Grau e Albert Solar. L’accusa, però, è stata estesa anche al club stesso come persona giuridica. La Procura contesta i reati di corruzione, frode sportiva, amministrazione sleale e falsità in documenti commerciali. Per il Pubblico Ministero il Barça raggiunse e mantenne un accordo verbale conaffinché l’allora vicepresidente del CTA “in cambio di denaro realizzasse azioni tendenti a favorire ilnella presa di decisioni degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La Procura ha denunciato il #Barcellona e i suoi presidenti per corruzione di persone in relazione all'inchiesta su… - ituerahipster : RT @Emiliogude: La gazzetta dello sport - PaolaRgnm : RT @capuanogio: La Procura ha denunciato il #Barcellona e i suoi presidenti per corruzione di persone in relazione all'inchiesta sui fondi… - Emiliogude : La gazzetta dello sport - alecad80 : RT @capuanogio: La Procura ha denunciato il #Barcellona e i suoi presidenti per corruzione di persone in relazione all'inchiesta sui fondi… -

I blaugrana quindi potrebbero vedersi negare l'acceso a causa dello scandalo, per non ... Ilpuò costare caro al Barcellona sia in termini d'immagine che in termini finanziari, visti i ...Inizialmente, infatti, si pensava che nel suoil reato potesse essere già caduto in prescrizione. L'inchiesta è nata da 7 milioni pagati aUn mese fa è circolata la notizia di un'...... secondo il pubblico ministero spagnolo, infatti, l'accordo trae il Barcellona prevedeva ... Entrambi gli ex presidenti sono anche accusati di amministrazione scorretta e neldi Bartomeu c'...

Caso Negreira, il Fisco spagnolo denuncia il Barça per frode sportiva. Coinvolto anche Rosell TUTTO mercato WEB

È stata formalizzata la denuncia della Procura di Barcellona per il “caso Negreira” che coinvolge il club blaugrana. Gli accusati sono lo stesso José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente comitat ...La Procura spagnola ha denunciato il Barcellona nell'ambito del Caso Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri.