Caso Moby, le chat tra Beppe Grillo e l'armatore Onorato: il pressing del fondatore M5s su Toninelli, Di Maio e Patuanelli (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la chiusura delle indagini della Procura di Milano sul fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e sul patron del gruppo Moby, Vincenzo Onorato, in vista di una probabile richiesta di processo per traffico d'influenze illecite, emergono nuovi dettagli dagli scambi in chat tra i due. Stando alla ricostruzione dei pm Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda, tra il 2018 e il 2019, Grillo avrebbe inoltrato a diversi parlamentari pentastellati, tra cui gli allora ministri Danilo Toninelli e Stefano Patuanelli (non indagati), diverse richieste di aiuto avanzate da Onorato (suo amico di vecchia data), quando la compagnia di navigazione Moby era in crisi finanziaria. Nel capo d'accusa citato ...

