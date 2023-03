Caso Lineker: Premier League esonera giocatori e allenatori dalle interviste per il ‘Match of the day’ (Di sabato 11 marzo 2023) La Premier League ha informato le 12 squadre impegnate oggi che giocatori e allenatori saranno esonerati dalle interviste per ‘Match of the day”, il principale programma calcistico della Bbc, che era condotto da Gary Lineker, costretto a fare un passo indietro dopo la bufera a seguito delle sue critiche alle politiche del governo sul diritto di asilo del governo. Il programma andrà in onda questa sera senza un presentatore in studio, esperti o commentatori regolari. L’intervento della Premier è stato suggerito dal fatto che diversi giocatori di vari club avevano fatto sapere di voler boicottare le interviste post partita con la Bbc e altri avevano contattato il loro sindacato, la ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Laha informato le 12 squadre impegnate oggi chesarannotiperof the day”, il principale programma calcistico della Bbc, che era condotto da Gary, costretto a fare un passo indietro dopo la bufera a seguito delle sue critiche alle politiche del governo sul diritto di asilo del governo. Il programma andrà in onda questa sera senza un presentatore in studio, esperti o commentatori regolari. L’intervento dellaè stato suggerito dal fatto che diversidi vari club avevano fatto sapere di voler boicottare lepost partita con la Bbc e altri avevano contattato il loro sindacato, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... officialmaz : Il caso #Lineker mi pone un dilemma: Da dipendente di TV pubblica posso esprimere via social opinioni 'politiche' g… - sportface2016 : #PremierLeague Caso Lineker: giocatori e allenatori esonerati dalle interviste per 'Match of the day' - albertocaldana : RT @artedipulire: La 'censura' della Bbc colpisce anche la leggenda Attenborough:troppo critico sulle politiche ambientali Dopo il caso di… - amariMarisa : Caso Lineker -BBC …quelli che sono più democratici e liberi ???? - 424BasilStreet : RT @paolo_noto: La cosa che mi colpisce del caso #Lineker è la velocità e la compattezza con cui i colleghi (incluso quel brodo di Micah Ri… -