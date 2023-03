Caso Juve, la FIGC ricorre contro la sentenza del TAR (Di sabato 11 marzo 2023) Nella giornata di lunedì i legali della Juventus si erano visti dare ragione dal TAR del Lazio nell’avere a disposizione la cosiddetta “carta Covisoc” che la Procura federale non aveva concesso alla consultazione. Ora però la FIGC ha deciso di impugnae questa decisione del TAR con un ricorso al Consiglio di Stato. Il TAR aveva dato L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 11 marzo 2023) Nella giornata di lunedì i legali dellantus si erano visti dare ragione dal TAR del Lazio nell’avere a disposizione la cosiddetta “carta Covisoc” che la Procura federale non aveva concesso alla consultazione. Ora però laha deciso di impugnae questa decisione del TAR con un ricorso al Consiglio di Stato. Il TAR aveva dato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

