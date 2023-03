Caso Juve, la FIGC impugna la sentenza del TAR sulla famosa Carta Covisoc (Di sabato 11 marzo 2023) Juve, la FIGC impugna la sentenza del Tar sulla Carta Covisoc al Consiglio di Stato. Le ultime sulla vicenda La Procura della FIGC ha impugnato al Consiglio di Stato la sentenza del Tar sulla Carta Covisoc, così da far arrivare il processo sportivo a compimento con il terzo grado di giudizio al Collegio di Garanzia del Coni, visto che non èstato ritenuto tempestivo nei modi il ricorso alla giustizia amministrativa. La Carta segreta è quella del 14 aprile 2021 in cui Covisoc chiedeva chiarimenti sulle plusvalenze della Juve, documento che per la difesa del club rappresenta l’inizio vero e proprio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023), laladel Taral Consiglio di Stato. Le ultimevicenda La Procura dellahato al Consiglio di Stato ladel Tar, così da far arrivare il processo sportivo a compimento con il terzo grado di giudizio al Collegio di Garanzia del Coni, visto che non èstato ritenuto tempestivo nei modi il ricorso alla giustizia amministrativa. Lasegreta è quella del 14 aprile 2021 in cuichiedeva chiarimenti sulle plusvalenze della, documento che per la difesa del club rappresenta l’inizio vero e proprio ...

