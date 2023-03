Caso D’Onofrio, l’ex capo degli arbitri avrebbe raggirato anche la procura di Milano: «Usciva dai domiciliari con permessi falsi» (Di sabato 11 marzo 2023) Non solo l’Aia e il Tribunale federale. Secondo le ultime evoluzioni dell’inchiesta, Rosario D’Onofrio – ex procuratore capo dell’Associazione italiana arbitri – avrebbe raggirato anche la procura di Milano. Lo scorso 12 novembre, D’Onofrio è stato arrestato a Milano in una maxi-operazione della Guardia di Finanza con l’accusa di traffico internazionale di droga. l’ex capo degli arbitri, conosciuto anche con il soprannome «Rambo», è stato intercettato durante la consegna di 35 chili di hashish e, secondo i pm, avrebbe fornito anche armi e sostegno economico a una banda di ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Non solo l’Aia e il Tribunale federale. Secondo le ultime evoluzioni dell’inchiesta, Rosario– extoredell’Associazione italianaladi. Lo scorso 12 novembre,è stato arrestato ain una maxi-operazione della Guardia di Finanza con l’accusa di traffico internazionale di droga., conosciutocon il soprannome «Rambo», è stato intercettato durante la consegna di 35 chili di hashish e, secondo i pm,fornitoarmi e sostegno economico a una banda di ...

