Caso D’Onofrio | avrebbe raggirato anche la Repubblica di Milano con documenti falsi

È fissata per venerdì prossimo, 17 marzo, la nuova udienza davanti al Tribunale Federale, dell'ex presidente degli arbitri, Alfredo Trentalange, che punterà a dimostrare la sua estraneità ai fatti del "Caso D'Onofrio", arrestato, ricordiamo, con l'accusa di traffico internazionale di droga. La difesa di Trentalange si pone sul fatto che lui non poteva essere a conoscenza delle malefatte di D'Onofrio, compreso il non trascurabile dettaglio che in un periodo del suo incarico si trovasse addirittura agli arresti domiciliari, perche? si muoveva dotato di permessi. Permessi di cui lo stesso Chinè era a conoscenza avendone parlato con D'Onofrio, questione che presta il fianco alla difesa di Trentalange che sostiene che se anche lo stesso Procuratore non "sapeva", perche? avrebbe dovuto ...

