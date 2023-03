Caso D’Onofrio, arrivano novità: raggirati anche i pm con documenti falsi (Di sabato 11 marzo 2023) Caso D’Onofrio, ulteriori novità da segnalare: contorni sempre più incredibili sulla vicenda riguardante l’ex capo della procura arbitrale Assume contorni sempre più difficile da spiegare il Caso D’Onofrio, riguardante l’ex capo della procura arbitrale, che si sarebbe sempre mosso tenendo all’oscuro l’ex capo degli arbitri Alfredo Trentalange. E ora, secondo quanto riferisce Tuttosport, i documenti presentati da D’Onofrio per ottenere alcuni permessi si sarebbero rivelati falsi. Oltre a raggirare AIA e Procura Federale, così, anche la Procura di Milano sarebbe stata imbrogliata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023), ulteriorida segnalare: contorni sempre più incredibili sulla vicenda riguardante l’ex capo della procura arbitrale Assume contorni sempre più difficile da spiegare il, riguardante l’ex capo della procura arbitrale, che si sarebbe sempre mosso tenendo all’oscuro l’ex capo degli arbitri Alfredo Trentalange. E ora, secondo quanto riferisce Tuttosport, ipresentati daper ottenere alcuni permessi si sarebbero rivelati. Oltre a raggirare AIA e Procura Federale, così,la Procura di Milano sarebbe stata imbrogliata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Caso D'Onofrio: non solo AIA e Procura federale, raggirati anche i pm con documenti falsi - NapoliAddict : Caso D'Onofrio: non solo AIA e Procura federale, raggirati anche i pm con documenti falsi #Napoli… - dayfootball1981 : @Sallyvan84 @FabioGugolati Sul 2006 noi teniamo d'occhio la sentenza della CEDU, sul resto occhio anche alla manovr… - BruceBertiWayne : @SerieA_EN dopo il fallimento della nazionale per 2volta di fila; Il caso D'Onofrio, dimissioni Trentalange scandal… - ManySkills1701 : In quel caso, fra l'altro, la vittima era nientemeno che Vincent D'Onofrio. -