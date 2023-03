Caso Barcellona, il Real Madrid tuona: 'Valutiamo azioni contro i blaugrana' (Di sabato 11 marzo 2023) Il Real Madrid scende in campo contro il Barcellona, ufficialmente accusato dalla Procura di corruzione per ottenere vantaggi arbitrali nell'ambito... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Ilscende in campoil, ufficialmente accusato dalla Procura di corruzione per ottenere vantaggi arbitrali nell'ambito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : La Procura ha denunciato il #Barcellona e i suoi presidenti per corruzione di persone in relazione all'inchiesta su… - cmdotcom : Caso Barcellona, il #RealMadrid tuona: 'Valutiamo azioni contro i blaugrana' - filippomricci : Il Real Madrid prende le distanze dal Barcellona perché non poteva fare altrimenti. Sono i tifosi a chiederlo. Va b… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Si rompe l’asse tra Real Madrid e Barcellona? Convocato domani il CdA dei blancos: Florentino Perez valuta azioni per il… - scala_mario : RT @CalcioFinanza: Si rompe l’asse tra Real Madrid e Barcellona? Convocato domani il CdA dei blancos: Florentino Perez valuta azioni per il… -