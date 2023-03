Casini: «Serie A come la Premier? È un lungo processo di riforme aiutato dell’ingresso di investitori stranieri» (Di sabato 11 marzo 2023) Il presidente della Lega Serie A, Casini, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del recente scontro con l’Ad De Siervo «Il tema, con nessuna frattura, si era aperto e chiuso a febbraio: erano procedure in terne alla Lega e mi dispiace siano divenute pubbliche». Ha poi parlato dei traguardi raggiunti grazie all’accordo col Governo sul fronte della commercializzazione dei diritti tv e sottolineato l’importanza del calcio «Il calcio e? tra i principali contributori, direttamente e indirettamente, dell’economia italiana, ma in molte occasioni non e? forse riuscito a far comprendere a pieno questo suo ruolo. Ecco, se c’e? una cosa in cui dobbiamo migliorare e? farci percepire come un vero settore industriale e potenziare la presenza della Serie A nel sociale». Dopo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Il presidente della LegaA,, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del recente scontro con l’Ad De Siervo «Il tema, con nessuna frattura, si era aperto e chiuso a febbraio: erano procedure in terne alla Lega e mi dispiace siano divenute pubbliche». Ha poi parlato dei traguardi raggiunti grazie all’accordo col Governo sul fronte della commercializzazione dei diritti tv e sottolineato l’importanza del calcio «Il calcio e? tra i principali contributori, direttamente e indirettamente, dell’economia italiana, ma in molte occasioni non e? forse riuscito a far comprendere a pieno questo suo ruolo. Ecco, se c’e? una cosa in cui dobbiamo migliorare e? farci percepireun vero settore industriale e potenziare la presenza dellaA nel sociale». Dopo ...

