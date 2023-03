Casini | «Serie A a 18 squadre? Serve una riflessione seria»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 25gennaio1 : @Cambiacasacca ...E SOPRATTUTTO CON TUTTI I CASINI CHE ABBIAMO IN ITALIA, QUESTO E' IL LORO SCOPO LE STRONZATE...LE COSE SERIE....... - 1SquadraDiCalci : RT @CalcioFinanza: Casini: «Serie A a 18 squadre? Serve fare una riflessione seria e approfondita» - MilanPress_it : Una #SerieA ridotta? Ecco cosa pensa il Presidente #Casini ??? #MilanPress - infoitsport : Serie A, Casini: «Stadi? Il calcio in Italia è lo specchio del Paese» - infoitsport : Casini al CorSera: 'La Lega di Serie A ha tre linee d'azione: risorse, infrastrutture e cultura' -

... l' Arzignano Valchiampo affronterà il Padova per il trentunesimo turno del campionato diC, ... Davi, Milillo, Piana e Gemignani a completare il reparto arretrato; Barba,e Antoniazzi in ...... LorenzoIl presidente della LegaA,, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del recente scontro con l'Ad De Siervo "Il tema, con ...Commenta per primo Lunga intervista di Lorenzo, presidente della LegaA, a Il Corriere della Sera, nella quale ha toccato vari temi. Tra questi i litigi all'interno della Lega stessa: 'Tutti i contesti collettivi possono essere ...

Casini: “Serie A a 18 club, tetto salariale e gap con la Premier: vi dico tutto. Sul caso Juve…” fcinter1908

Casini al CorSera: "La Lega di Serie A ha tre linee d'azione: risorse, infrastrutture e cultura" Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove ...MILANO (ITALPRESS) – Un anno da presidente della Lega di Serie A. Un compito difficile ma allo stesso tempo “un’esperienza bella e sfidante”. Con queste parole, in un’intervista rilasciata al Corriere ...