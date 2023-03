(Di sabato 11 marzo 2023) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al programma dei prossimi mesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La cosa incredibile è che i massimi dirigenti del nostro calcio @andreaabodi ministro sport, #gravina presidente… - PianetaMilan : Casini: “Il calcio è uno strumento formativo, bisogna agire nelle scuole” - stpo1980 : @FabRavezzani Direttore la stimo e trovo le sue trasmissioni un giusto modo di vedere e vivere il calcio. Detto que… - ZerounoTv : Casini “Calcio risorsa del Paese, stadi, più entrate e cultura” - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Casini: 'Dobbiamo agire per avere più risorse, migliori infrastrutture e maggiore cultura' -

... "Il contesto globale non è semplice" Db Milano 30/06/2022 - assemblea ordinaria LegaSerie A / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: LorenzoIl presidente della Lega Serie A, ...Commenta per primo Lunga intervista di Lorenzo, presidente della Lega Serie A, a Il Corriere della Sera, nella quale ha toccato vari temi. ... Ilè tra i principali contributori, ...Lorenzo, 47 anni, presidente della Lega Serie A esattamente da un anno, ha parlato a tutto campo dello stato di salute delcon il Corriere della Sera. UN ANNO DI LAVORO - "Non si finisce mai di ...

CASINI: "CALCIO È RISORSA PER IL PAESE" - Sportmediaset Sport Mediaset

MILANO (ITALPRESS) – Un anno da presidente della Lega di Serie A. Un compito difficile ma allo stesso tempo “un’esperienza bella e sfidante”. Con queste parole, in un’intervista rilasciata al Corriere ...Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato un'intervista al Corriere della ... che potrà agevolare la realizzazione dei progetti. Infine, la cultura: il calcio è un formidabile ...