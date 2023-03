Casagit | campagna per prevenire l’Alzheimer | aderiscono oltre 1 500 giornalisti

(Di sabato 11 marzo 2023) L’iniziativa della società di mutuo soccorso deiitaliani contro il decadimento cognitivo avviato a febbraio si concluderà a giugno Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) – Sono1.500 gli iscritti allaSalute, società di mutuo soccorso creata daiitaliani, che si sono prenotati per sostenere gratuitamente un colloquio neuropsicologico di prevenzione, contro i decadimenti cognitivi e, promossa dalla stessaSalute in collaborazione con Fondazione Igea Onlus. Gli incontri – che hanno l’obiettivo di monitorare il proprio status cognitivo, individuare precocemente eventuali situazioni di rischio e, nel caso, ricevere specifiche indicazioni – sono iniziati ai primi di febbraio e si chiuderanno prevedibilmente verso maggio-giugno. Possono ...

