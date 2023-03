Carta Covisoc, la Figc ha deciso: farà ricorso al Consiglio di Stato (Di sabato 11 marzo 2023) La Figc ha deciso di presentare un ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che aveva imposto alla Procura Federale di consentire la consultazione della “Carta Covisoc” dopo il ricorso di Paratici e Cherubini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Figc non avrebbe alcuna intenzione di presentare la Carta ai legali della Juventus, contestando la violazione della pregiudiziale sportiva. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Lahadi presentare unaldicontro la sentenza del TAR che aveva imposto alla Procura Federale di consentire la consultazione della “” dopo ildi Paratici e Cherubini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lanon avrebbe alcuna intenzione di presentare laai legali della Juventus, contestando la violazione della pregiudiziale sportiva. SportFace.

