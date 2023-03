Carta Covisoc, cos'è e perché può annullare i 15 punti di penalizzazione della Juventus (Di sabato 11 marzo 2023) La Juventus avrà accesso alla "Carta Covisoc". Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l'istanza della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 marzo 2023) Laavrà accesso alla "". Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l'istanzaFigc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva e fissa la Camera di Consiglio per il ricorso #Figc sul… - romeoagresti : ?? Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva della FIGC. La carta Covisoc, dunque, dovrà essere… - ZZiliani : E dunque la notizia che per primo ieri vi ho dato, la carta COVISOC ottenuta dalla #Juventus al TAR violando le nor… - biggi_matteo : RT @romeoagresti: ?? Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva della FIGC. La carta Covisoc, dunque, dovrà essere conse… - sa_ambro : RT @Gaetarin: Ma #leiene, #report, non fanno inchieste su questa faccenda della 'carta Covisoc' ? Non avete nessuno da inviare con la telec… -