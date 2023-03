Carta Covisoc | cos' è e perché può annullare i 15 punti di penalizzazione della Juventus

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva e fissa la Camera di Consiglio per il ricorso #Figc sul… - romeoagresti : ?? Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva della FIGC. La carta Covisoc, dunque, dovrà essere… - ZZiliani : E dunque la notizia che per primo ieri vi ho dato, la carta COVISOC ottenuta dalla #Juventus al TAR violando le nor… - partenopeo1973 : RT @DiegoDeLucaTwit: Il contenuto della carta #Covisoc ?? #Juve #Figc #plusvalenze - tackleduro : RT @CorSport: ?? #Juventus #plusvalenze Ecco la carta #Covisoc Cosa c'è scritto nelle pagine consegnate dalla #FIGC ?? #SerieA #Juve #Corr… -

La Juventus avrà accesso alla ''. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l'istanza della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna del documento ai legali e ai consulenti degli ex ...e l'assenza di "notizia di reato" Il procuratore federale Giuseppe Chiné scriveva il 14 aprile 2021: " Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può ...2 Il Consiglio di Stato ha negato alla FIGC la richiesta di sospendere la decisione del TAR in base a cui la stessa Federcalcio e ladovranno consegnare la cosiddetta'nascosta' , la 'nota 10940' datata 14 aprile 2021 in cui lachiede alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze. Ma ...

Juve, respinto ricorso Figc al Consiglio di Stato: la ‘carta Covisoc’ va consegnata subito Sky Sport

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato ieri dalla Figc in cui si chiedeva di cancellare i due pronunciamenti del Tar del Lazio che obbligavano gli uffici federali a consegnare ai… Leg ...La carta Covisoc, dunque, dovrà essere consegnata alle difese. Camera di Consiglio fissata per il 23 marzo.