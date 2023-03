Carta Covisoc, cos'è e perché potrebbe non bastare ad annullare i 15 punti di penalizzazione della Juventus (Di sabato 11 marzo 2023) La Juventus avrà accesso alla "Carta Covisoc". Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l'istanza della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 marzo 2023) Laavrà accesso alla "". Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l'istanzaFigc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva e fissa la Camera di Consiglio per il ricorso #Figc sul… - ZZiliani : E dunque la notizia che per primo ieri vi ho dato, la carta COVISOC ottenuta dalla #Juventus al TAR violando le nor… - mirkonicolino : Questa 'carta Covisoc', a quanto pare, è più importante di ogni intercettazione o interrogatorio fin qui finito sui… - StefanoSte66 : RT @ZZiliani: E tornando a bomba, e cioè al mistero della 'carta COVISOC', la domanda è: riannodando il nastro, di cosa si sarà parlato nei… - FabioSartiano : Se la Gazzetta conosce il contenuto della carta Covisoc, perché non l'ha pubblicato prima, e perché ha strombazzato… -