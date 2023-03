Carta Covisoc, cosa c'è scritto e cosa succede adesso (Di sabato 11 marzo 2023) Inseguita per un anno, sempre negata alle difese, ora l'ormai celebre nota 10940 del 14 aprile 2021, ribattezzata 'Carta Covisoc' è in mano alla difesa della Juventus e dei suoi dirigenti. Così ha stabilito il Tar del Lazio e il ricorso della Federcalcio al Consiglio di Stato perché sospendesse l'ordine di consegna è stato respinto, non avendo ravvisato il giudice amministrativo "un danno definibile come catastrofico per la parte deducente". Se ne parlerà nel merito il prossimo 23 marzo, quando è stata fissata l'udienza, ma l'effetto immediato è stata la pubblicazione delle sei pagine attorno a cui si è consumato uno scontro durissimo tra la Procura Figc e i legali bianconeri. cosa contiene? Intanto nessun riferimento diretto alla Juventus (mai citata) e alle sue vicende che sarebbero emerse poi con l'inchiesta Prisma ... Leggi su panorama (Di sabato 11 marzo 2023) Inseguita per un anno, sempre negata alle difese, ora l'ormai celebre nota 10940 del 14 aprile 2021, ribattezzata '' è in mano alla difesa della Juventus e dei suoi dirigenti. Così ha stabilito il Tar del Lazio e il ricorso della Federcalcio al Consiglio di Stato perché sospendesse l'ordine di consegna è stato respinto, non avendo ravvisato il giudice amministrativo "un danno definibile come catastrofico per la parte deducente". Se ne parlerà nel merito il prossimo 23 marzo, quando è stata fissata l'udienza, ma l'effetto immediato è stata la pubblicazione delle sei pagine attorno a cui si è consumato uno scontro durissimo tra la Procura Figc e i legali bianconeri.contiene? Intanto nessun riferimento diretto alla Juventus (mai citata) e alle sue vicende che sarebbero emerse poi con l'inchiesta Prisma ...

