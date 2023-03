Carolyn Smith si rasa i capelli in Tv | “Il tumore è tornato per la terza volta”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 11 marzo 2023) Affrontare una malattia non è mai semplice, richiede tanta forza e coraggio, a maggior ragione quando si è già vissuta questa esperienza in passato e si pensava di essere riusciti a essersi messi il peggio alle spalle. Avere paura di non farcela può essere più che naturale ed è per questo che in casi simili l’affetto delle persone care può rivelarsi fondamentale. Ne sa qualcosa, che ha scoperto che ilal seno maligno, con cui combatte dal 2015, è. Per la. Nel corso degli anni lei è stata spesso un esempio per chi sta affrontando un problema simile, grazie anche ai numerosi video pubblicati sul suo profilo Instagram in cui teneva aggiornati i suoi fan sull’andamento delle cure. Tantissimi telespettatori che la seguono in Tv non hanno mai mancato ...