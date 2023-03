Carolyn Smith: “Purtroppo il tumore è tornato, ricomincio la chemio” (Di sabato 11 marzo 2023) Ieri sera Bruno Vespa nel suo nuovo programma ‘Cinque Minuti‘ ha ospitato Carolyn Smith. La nota coreografa si è presentata con i capelli rasati e ha dichiarato che Purtroppo il tumore è tornato. “Sì è una nuova battaglia. Purtroppo è tornato l’intruso per la terza volta. Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente mentre adesso so cosa devo affrontare. Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli. La prima volta che mi hanno diagnosticato il tumore era il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Stamattina mentre mi ... Leggi su biccy (Di sabato 11 marzo 2023) Ieri sera Bruno Vespa nel suo nuovo programma ‘Cinque Minuti‘ ha ospitato. La nota coreografa si è presentata con i capelli rasati e ha dichiarato cheil. “Sì è una nuova battaglia.l’intruso per la terza volta. Accettare il fatto che il cancro fosseè stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente mentre adesso so cosa devo affrontare. Prima di vedere gli effetti dellaterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli. La prima volta che mi hanno diagnosticato ilera il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Stamattina mentre mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Carolyn Smith: “Purtroppo il tumore è tornato, ricomincio la chemio” - MagaMagaoz : RT @fanpage: 'È tornato l'intruso. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammette… - infoitcultura : Carolyn Smith, il tumore è tornato per la terza volta: «Ho tagliato i capelli, stavolta è più complicato» - Dome689 : RT @fanpage: 'È tornato l'intruso. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammette… - devotoaltrash : RT @jonathanzacconi: Non sapevo che Carolyn Smith stesse nuovamente male, per la terza volta. Mi dispiace molto ?? #CinqueMinuti https://t.c… -