Carolyn Smith in lacrime da Bruno Vespa: “Il tumore è tornato per la terza volta, questa volta è stato più duro accettarlo” (Di sabato 11 marzo 2023) “Ho iniziato una nuova battaglia. Purtroppo è tornato l’intruso per la terza volta. Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente mentre adesso so cosa devo affrontare”. Con gli occhi lucidi e la voce incrinata dall’emozione, Carolyn Smith ha annunciato così il ritorno del cancro contro cui combatte dal 2015. Lo ha fatto ospite di Bruno Vespa a “Cinque Minuti“, la nuova striscia dal lunedì al venerdì dopo il Tg1 delle 20 su Rai 1. La nota coreografa e giudice di “Ballando con le Stelle” si è presentata in studio con i capelli rasati e ha ripercorso le tappe della malattia mentre in onda andavano le immagini del taglio dei suoi capelli. “Prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) “Ho iniziato una nuova battaglia. Purtroppo èl’intruso per la. Accettare il fatto che il cancro fossedifficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente mentre adesso so cosa devo affrontare”. Con gli occhi lucidi e la voce incrinata dall’emozione,ha annunciato così il ritorno del cancro contro cui combatte dal 2015. Lo ha fatto ospite dia “Cinque Minuti“, la nuova striscia dal lunedì al venerdì dopo il Tg1 delle 20 su Rai 1. La nota coreografa e giudice di “Ballando con le Stelle” si è presentata in studio con i capelli rasati e ha ripercorso le tappe della malattia mentre in onda andavano le immagini del taglio dei suoi capelli. “Prima di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'È tornato l'intruso. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se d… - FQMagazineit : Carolyn Smith in lacrime da Bruno Vespa: “Il tumore è tornato per la terza volta, questa volta è stato più duro acc… - oggisettimanale : #CarolynSmith: 'Devo ricominciare la chemio, ma non mollo' - oggisettimanale : Carolyn Smith in tv rasata a zero: 'Il tumore è tornato, ma non mollo' - robertopontillo : RT @TV_Italiana: ?? Nella prima puntata di #100x100ItaliaSpeciale (15 marzo su @tv8it) si sfideranno: - la squadra dei Giudici composta da… -