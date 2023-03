Carolyn Smith, il tumore è tornato: “questa volta è tutto diverso” (Di sabato 11 marzo 2023) Ancora problemi per Carolyn Smith che per la terza volta si ritrova a lottare contro quel male che da anni la ossessiona. La giudice di Ballando con le stelle ha fatto sapere che il tumore è tornato ancora. Durante l’intervista da Bruno Vespa, Carolyn ha condiviso con il pubblico le difficoltà di questo periodo. “questa volta è L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 11 marzo 2023) Ancora problemi perche per la terzasi ritrova a lottare contro quel male che da anni la ossessiona. La giudice di Ballando con le stelle ha fatto sapere che ilancora. Durante l’intervista da Bruno Vespa,ha condiviso con il pubblico le difficoltà di questo periodo. “è L'articolo proviene da KontroKultura.

