Carolyn Smith e il tumore: “E’ tornato per la terza volta”, come sta (Di sabato 11 marzo 2023) Volto noto (e storico) di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ha confidato di recente di stare ancora combattendo contro il tumore. Il cancro è tornato nella sua vita, per la terza volta, ma la popolare coreografa non ha alcuna intenzione di arrendersi. Lo ha ammesso nel programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, andato in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 11 marzo 2023) Volto noto (e storico) di Ballando con le Stelle,ha confidato di recente di stare ancora combattendo contro il. Il cancro ènella sua vita, per la, ma la popolare coreografa non ha alcuna intenzione di arrendersi. Lo ha ammesso nel programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, andato in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'È tornato l'intruso. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se d… - blogtivvu : Carolyn Smith e il tumore: “E’ tornato per la terza volta”, come sta #carolynsmith - ReignOfTheSerie : Forza @CarolynSmith51 siamo tutti con te!! ??????????????????? *KlausMary* #CarolynSmith - andreastoolbox : Carolyn Smith si rade a zero i capelli in Tv: «il tumore è tornato» #Smith #Carolyn #si #a #rade ??????? - infoitcultura : Carolyn Smith confessa: “Il tumore è tornato per la terza volta. Quando ho tagliato i capelli, ho pianto” -