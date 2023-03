Caro Porro | addio a lavatrice | auto e frigo | ecco il futuro green

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 marzo 2023), dopo la mia lettera di qualche giorno fa sulle tasse europee, farei alcune piccole considerazioni personali (chiarisco subito che per me è certo che l’uomo ha avuto ed ha un forte impatto sull’ambiente, solo non sono sicuro che lo stesso valga per il clima), che partono dal fatto che il cambiamento climatico è sempre esistito, da ben prima che l’uomo apparisse sulla terra. Per esempio la Groenlandia significa “terra verde”, nome che gli diedero i vichinghi ben prima dell’avvento dei combustibili fossili. Nell’anno 1200 ci vivevano alcune migliaia di persone con mucche, pecore ed addirittura un vescovo ed una diocesi riconosciuti dal Papa. Anche le colline moreniche di cui è ricco il nord Italia sono state lasciate alcune decine di migliaia di anni fà dall’ultima glaciazione, e quei ghiacciai non si sono sciolti per le ...