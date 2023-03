Caressa | «L’Inter ha questi giocatori? Un dato di fatto oggettivo»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 marzo 2023) Fabioha parlato deldi Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta in campionato ieri sera in casa dello Spezia. NUMERI – Queste le parole da parte di Fabionel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, suldopo la sconfitta in casa dello Spezia. «Uno vede la partita di ieri e dice: “ha tirato cento volte in porta e poi ha preso gol con le uniche occasioni degli avversari”, che per ieri è un po’ vero. Però se poi tu prendi i numeri, che faremo vedere domani al Club, delcon le piccole fuori casa, hannodue punti, hanno segnato tre gol. È vero che hanno tirato 93 volte, ma i tiri in porta sono 20, mentre i tiri in porta subiti sono 21. Poi l’xG è 9 e quasi 10 gol per. Quindi ha segnato ...