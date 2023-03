Carcere di Santa Maria Capua Vetere, agente preso a pugni da un detenuto (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEnnesima aggressione nel Carcere di Santa Maria Capua Vetere dove un detenuto del reparto Nilo (reparto già noto alle cronache per i fatti accaduti durante le rivolte) ha aggredito un poliziotto penitenziario prendendolo a pugni e provocandogli una lacerazione per la quale il poliziotto ha subito una decina di punti di sutura alla testa. Lo rende noto il segretario regionale Asppe Campania, sigla confederata Consipe, Luigi Castaldo secondo il quale “purtroppo le aggressioni sono all’ordine del giorno e l’immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria da questo punto di vista è sempre più oggetto di attacchi pur seguendo le indicazioni trattamentali di un Paese civile e rispettoso delle regole. Oggi – continua – il poliziotto penitenziario è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEnnesima aggressione neldidove undel reparto Nilo (reparto già noto alle cronache per i fatti accaduti durante le rivolte) ha aggredito un poliziotto penitenziario prendendolo ae provocandogli una lacerazione per la quale il poliziotto ha subito una decina di punti di sutura alla testa. Lo rende noto il segretario regionale Asppe Campania, sigla confederata Consipe, Luigi Castaldo secondo il quale “purtroppo le aggressioni sono all’ordine del giorno e l’immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria da questo punto di vista è sempre più oggetto di attacchi pur seguendo le indicazioni trattamentali di un Paese civile e rispettoso delle regole. Oggi – continua – il poliziotto penitenziario è ...

