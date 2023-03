Cara Delevingne: toccare il fondo e rialzarsi, la risalita dopo il baratro (Di sabato 11 marzo 2023) Life&People.it Ritrovare il proprio «centro di gravità permanente» non è facile. Lo cantava Battiato e lo sta vivendo Cara Delevingne, la top model britannica, protagonista di alcune foto shock, scattate, lo scorso settembre, in uno dei suoi momenti peggiori. Ora sta meglio, rivela, grazie a un percorso di terapia lungo e difficile, ma che l’ha portata a fare pace con sé stessa e con la vergogna che provava. Che poi, non è forse quella che sentiamo anche noi nei momenti difficili? «Il modo in cui la società si occupa del processo di guarigione è pericoloso. È molto facile far vergognare le persone e usare parole contro di loro. Non importa se c’è uno stigma. Questo rende ancora più difficile affrontare un percorso». A parlare è Cara Delevingne, la supermodella britannica protagonista, lo scorso settembre, di ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 11 marzo 2023) Life&People.it Ritrovare il proprio «centro di gravità permanente» non è facile. Lo cantava Battiato e lo sta vivendo, la top model britannica, protagonista di alcune foto shock, scattate, lo scorso settembre, in uno dei suoi momenti peggiori. Ora sta meglio, rivela, grazie a un percorso di terapia lungo e difficile, ma che l’ha portata a fare pace con sé stessa e con la vergogna che provava. Che poi, non è forse quella che sentiamo anche noi nei momenti difficili? «Il modo in cui la società si occupa del processo di guarigione è pericoloso. È molto facile far vergognare le persone e usare parole contro di loro. Non importa se c’è uno stigma. Questo rende ancora più difficile affrontare un percorso». A parlare è, la supermodella britannica protagonista, lo scorso settembre, di ...

