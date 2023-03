Capodichino | rubano 5 transenne | denunciate 3 persone

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 11 marzo 2023). I poliziotti li hanno rintracciati e fermati in piazza Giuseppe Di Vittorio, trefinite nei guai. Mercoledì sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania sono intervenuti per la segnalazione di alcuneche avevano rubato cinquein via Ponti Rossi per poi caricarle su un furgone. I poliziotti hanno rintracciato e fermato il furgone in piazza Giuseppe Di Vittorio rinvenendo le cinqueasportate poco prima.Denunciati per furto aggravato tre napoletani di 32, 39 e 43 anni. Se ti va lascia un like alla notra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.