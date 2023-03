Capelli fini e difficili da gestire? Ti spiego io come fare! (Di sabato 11 marzo 2023) Scopri come trattare al meglio i Capelli fini per poter contare su un risultato davvero unico. Dirai subito addio all’effetto piatto! Avere i Capelli fini ha sia aspetti positivi che… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 11 marzo 2023) Scopritrattare al meglio iper poter contare su un risultato davvero unico. Dirai subito addio all’effetto piatto! Avere iha sia aspetti positivi che… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mountxsmile_ : @Danielbluesman vedremo se reggono i miei capelli son così fini - high0per : Odio i miei capelli fini ma odio anche asciugarli forse veramente everything happens for a reason pensate se avesse… - ICARVSMATH : io egoista dai capelli fini alle unghie dei piedi decido per una volta nella vita di essere altruista e mettere da… - vaniacavi : RT @merlot_mas: @fdragoni Zaia incarna perfettamente il destrorso medio compiacente, traditore e col complesso di superiorità morale della… - merlot_mas : @fdragoni Zaia incarna perfettamente il destrorso medio compiacente, traditore e col complesso di superiorità moral… -