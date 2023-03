Cane trova una caramella alla cannabis per strada e la mangia, la sostanza lo riduce in questo stato: il video che indigna i social (Di sabato 11 marzo 2023) Sta facendo discutere questo video diventato virale su TikTok che mostra gli effetti delle cannabis su un Cane. L’animale, un esemplare di Golden Retriver, si è infatti imbattuto in una caramella contenente cannabis durante una passeggiata per strada e, prima che il padrone riuscisse a fermarlo, l’ha ingoiata. Quindi ha iniziato a stare male, barcollando e sdraiandosi a terra come stordito. La scena è stata immortalata e ripresa dal suo proprietario, che, seppur sdrammatizzando, ha voluto segnalare le pericolose conseguenze che la droga ingerita inavvertitamente ha avuto sul suo Cane. Tanti i commenti degli utenti, divisi tra chi condanna l’ironia del padrone che ha “speculato” sul malessere del cucciolo e chi invece testimoniava disavventure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Sta facendo discuterediventato virale su TikTok che mostra gli effetti dellesu un. L’animale, un esemplare di Golden Retriver, si è infatti imbattuto in unacontenentedurante una passeggiata pere, prima che il padrone riuscisse a fermarlo, l’ha ingoiata. Quindi ha iniziato a stare male, barcollando e sdraiandosi a terra come stordito. La scena è stata immortalata e ripresa dal suo proprietario, che, seppur sdrammatizzando, ha voluto segnalare le pericolose conseguenze che la droga ingerita inavvertitamente ha avuto sul suo. Tanti i commenti degli utenti, divisi tra chi condanna l’ironia del padrone che ha “speculato” sul malessere del cucciolo e chi invece testimoniava disavventure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Cane trova una caramella alla cannabis per strada e la mangia, la sostanza lo riduce in questo stato: il video che… - Steffy________ : Ma se Oriana giura sul suo cane che dice la verità e l'altro non le crede e le risponde che quando esce non lo trov… - hipsterdelcazzo : RT @SignorShark: Uno scende a pisciare il cane e si trova in mezzo a un softwari giocato da 10.000 soldati piango - berniniortensia : RT @4zampeinvolo: Hope ha 2 anni si trova in stallo in Sicilia,non ha mai avuto una richiesta e cerca una famiglia. È un cane molto dolce e… - TmRollo : Dio cane ma sono l’unico che non trova i rullini che vuole -