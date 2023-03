Campi Bisenzio: ingoia dosi di cocaina e rischia di morire soffocato. Salvato dalla polizia (Di sabato 11 marzo 2023) Nel corso di uno dei controlli antidroga, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno Salvato un giovane automobilista che ha rischiato di soffocare ingerendo un paio di dosi di cocaina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 marzo 2023) Nel corso di uno dei controlli antidroga, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hannoun giovane automobilista che hato di soffocare ingerendo un paio didiL'articolo proviene da Firenze Post.

