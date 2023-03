Camminata contro il cancro a Cologno | più di 200 partecipanti e tante donazioni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 marzo 2023)al Serio. Ottimi i numeri raggiunti nella serata di venerdì 10 marzo, aal Serio, in occasione della terza edizione dellailorganizzata e promossa da Beautrì Parrucchieri in collaborazione con l’associazione S.O.S. (Solidarietà in Oncologia San Marco-Zingonia). Più di duecentoe tantissimepervenute, anche da parte di chi non ha potuto prendere parte alla manifestazione, ma ha comunque contribuito e lasciato un segno impor: 1222 euro raccolti e destinati all’associazione. Il clima è di festa, perché fare del bene ha sempre un sapore unico e speciale. Al ritrovo, presso il salone in via Circonvallazione, arrivano persone di ogni età, colognesi e non. Qualcuno ha portato un amico; ...