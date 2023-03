Cambia cognome per evitare l'arresto. Scoperto finisce in carcere (Di sabato 11 marzo 2023) Il 30enne doveva scontare una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti, risalente al 2018 Leggi su lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) Il 30enne doveva scontare una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti, risalente al 2018

Cambia cognome per evitare l'arresto. Scoperto finisce in carcere Il 30enne doveva scontare una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti, risalente al 2018 Cambia cognome dopo una condanna e rientra in Italia, scoperto e arrestato dalla Polizia Municipale L'uomo è stato portato a Sollicciano per scontare oltre un anno di pena