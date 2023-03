California, Biden dichiara lo stato d’emergenza dopo la tempesta di neve (Di sabato 11 marzo 2023) Continua il maltempo in California con il presidente Biden che è intervenuto direttamente dalla Casa Bianca, pronto a dichiarare lo stato di emergenza per permettere agli aiuti federali di operare nello stato. Il governatore della California, Gavin Newsom che ha richiesto aiuto a Washington, spiega così: Il nostro stato sta mettendo in campo ogni strumento ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) Continua il maltempo incon il presidenteche è intervenuto direttamente dalla Casa Bianca, pronto are lodi emergenza per permettere agli aiuti federali di operare nello. Il governatore della, Gavin Newsom che ha richiesto aiuto a Washington, spiega così: Il nostrosta mettendo in campo ogni strumento ... TAG24.

