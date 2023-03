Calendario Serie B calcio oggi | orari 11 marzo | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) Sarà un sabato di grane importanza per quanto riguarda laB 2022-2023., infatti, sabato 11, vedremo in campo 7 match valevoli per il 29° turno del torneo cadetto, con diverse sfide di grande rilievo, su tutte un succoso Bari-Frosinone. La giornata prenderà il via alle ore 14.00 con ben sei match. Vedremo Benevento-Como, sfida con grande importanza per la lotta per non retrocede, quindi Cittadella-Palermo, con i rosanero che vogliono l’aggancio alla zona playoff, quindi Modena-Pisa, Parma-Sudtirol, altra sfida con punti in palio pesantissimi, quindi Venezia-Brescia. Perugia-Reggina, invece, è stata rinviata dopo un sopralluogo per valutare i danni del terremoto di giovedì. Alle ore 16.15, quindi, toccherà al piatto forte della giornata. La capolista Frosinone (che viaggia con +11 sulla seconda in classifica, il Genoa) ...