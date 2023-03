Calendario sci di fondo oggi: orari 50 km Oslo 2023, programma, tv, streaming, startlist (Di sabato 11 marzo 2023) Si riparte con la Coppa del Mondo in quel di Oslo Holmenkollen. Tradizione, storia e tutto quel che si vuole: sono tanti i termini utili a definire la 50 km che tradizionalmente richiama decine di migliaia di persone qui, dove più che a un evento sportivo si assiste a un evento senza altre accezioni, per la storicità. LA DIRETTA LIVE DELLA 50 KM DI Oslo HOLMENKOLLEN DALLE 10.30 Sfortunatamente, la 50 km arriva anche dopo l’omologa prova dei Mondiali, ad appena sei giorni di distanza dal momento in cui Paal Golberg ha negato un’altra gioia iridata a Klaebo. Ciò fa sì che gli uomini al via siano appena 39, tra cui Lorenzo Romano per l’Italia. E c’è un altro paradosso: andranno tutti a punti, vista l’assegnazione ai primi 50. Ma questa è un’altra storia, che fa parte delle mille contraddizioni della FIS. Sci di fondo, Mondiali ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Si riparte con la Coppa del Mondo in quel diHolmenkollen. Tradizione, storia e tutto quel che si vuole: sono tanti i termini utili a definire la 50 km che tradizionalmente richiama decine di migliaia di persone qui, dove più che a un evento sportivo si assiste a un evento senza altre accezioni, per la storicità. LA DIRETTA LIVE DELLA 50 KM DIHOLMENKOLLEN DALLE 10.30 Sfortunatamente, la 50 km arriva anche dopo l’omologa prova dei Mondiali, ad appena sei giorni di distanza dal momento in cui Paal Golberg ha negato un’altra gioia iridata a Klaebo. Ciò fa sì che gli uomini al via siano appena 39, tra cui Lorenzo Romano per l’Italia. E c’è un altro paradosso: andranno tutti a punti, vista l’assegnazione ai primi 50. Ma questa è un’altra storia, che fa parte delle mille contraddizioni della FIS. Sci di, Mondiali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @valtellina: A #marzo si conclude il calendario dello #sci notturno in #Valtellina: ecco le ultime date! Night #skiing in Valtellina: c… - infoitsport : Calendario sci alpino oggi, startlist gigante Are 2023 - _rjardon : RT @valtellina: A #marzo si conclude il calendario dello #sci notturno in #Valtellina: ecco le ultime date! Night #skiing in Valtellina: c… - FisiTrentino : I circuiti Fisi del Trentino stanno volgendo al termine dei propri calendari e sono previste in calendario le compe… - zazoomblog : Calendario sci alpino quando le prossime gare di Coppa del Mondo? Orari Are e Kranjska Gora programma tv -… -