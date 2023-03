Calendario Mondiali short track 2023 oggi: orari 11 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 11 marzo 2023) Seconda giornata di gare quest’oggi, sabato 11 marzo, per i Mondiali 2023 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Seoul (Corea del Sud) assisteremo a una giornata decisamente convulsa, caratterizzata dalle seguenti prove: semifinali e Finali dei 1500 metri uomini/donne; quarti di finale, semifinali e Finali dei 500 metri uomini/donne e semifinali staffette donne/uomini. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI short track DALLE 6.02 In casa Italia, fari puntati su Pietro Sighel che avrà due possibilità importanti: la prima sui 1500 metri e la seconda sui 500 metri. Il giovane trentino ha ottenuto in Coppa del Mondo il miglior piazzamento in carriera nella gara del chilometro e mezzo, giungendo secondo nella tappa di Dresda ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Seconda giornata di gare quest’, sabato 11, per idi. Sull’anello di ghiaccio di Seoul (Corea del Sud) assisteremo a una giornata decisamente convulsa, caratterizzata dalle seguenti prove: semifinali e Finali dei 1500 metri uomini/donne; quarti di finale, semifinali e Finali dei 500 metri uomini/donne e semifinali staffette donne/uomini. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 6.02 In casa Italia, fari puntati su Pietro Sighel che avrà due possibilità importanti: la prima sui 1500 metri e la seconda sui 500 metri. Il giovane trentino ha ottenuto in Coppa del Mondo il miglior piazzamento in carriera nelladel chilometro e mezzo, giungendo secondo nella tappa di Dresda ...

