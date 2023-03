Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 11 marzo | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo il classico anticipo del venerdì sera tra Colonia e Bochum,, sabato 11a partire dalle ore 15.30, verrannote cinque partite dimolto importanti per i diversi obiettivi delle squadre che scenderanno in campo. Sarà impegnato subito il Bayern Monaco, che dopo la vittoria in Champions League contro il Paris Saint Germain, deve cercare di distanziarsi da Borussia Dortmund, Union Berlino e Lipsia, squadre molto vicine in classifica rispetto agli standard dellain questi anni. I bavaresi sfideranno l’Augsburg, in questo momento 13esima in classifica con 27 punti. In campo anche Lipsia e Borussia Dortmund Proprio il Lipsia giocherà un’altra partita importante, alla Red Bull Arena contro il Borussia Mönchengladbach che schiererà Marcus Thuram, ...