Calderoli: “Ignobili attacchi a centrodestra per festa compleanno Salvini” (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Chiunque attacchi una festa di compleanno per una ricorrenza significativa come i 50 anni, una festa tra l’altro organizzata a insaputa del festeggiato perché Matteo Salvini non ne era al corrente, è veramente ignobile, sia che questi attacchi strumentali vengano dalla sinistra o da altri ‘sinistrati'”. Lo scrive in una nota il vicepresidente leghista della Lega, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Peraltro poi che a criticare sia il Pd che il 26 febbraio, nel giorno della tragedia di Cutro – sottolinea Calderoli – non ha sospeso le sue primarie in base alla regola del ‘the show must go on’ con tanto di operazioni di spoglio, di conferenze stampa e poi di esultanze braccia al cielo, di baci e abbracci ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Chiunqueunadiper una ricorrenza significativa come i 50 anni, unatra l’altro organizzata a insaputa del festeggiato perché Matteonon ne era al corrente, è veramente ignobile, sia che questistrumentali vengano dalla sinistra o da altri ‘sinistrati'”. Lo scrive in una nota il vicepresidente leghista della Lega, Roberto, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Peraltro poi che a criticare sia il Pd che il 26 febbraio, nel giorno della tragedia di Cutro – sottolinea– non ha sospeso le sue primarie in base alla regola del ‘the show must go on’ con tanto di operazioni di spoglio, di conferenze stampa e poi di esultanze braccia al cielo, di baci e abbracci ...

