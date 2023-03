Calciomercato Milan: poker di nomi per l'attacco del futuro (Di sabato 11 marzo 2023) Il Milan è vigile sul mercato dei giovani attaccanti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino dei dirigenti rossoneri... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Ilè vigile sul mercato dei giovani attaccanti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino dei dirigenti rossoneri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Calciomercato Milan: poker di nomi per l'attacco del futuro: Il Milan è vigile sul mercato dei giovani attaccanti.… - MondoCalcio81 : João Pedro, attaccante brasiliano classe 2001 di proprietà del FC Watford avente il contratto in scadenza il 30 giu… - Milannews24_com : Scamacca Milan: ecco quanto serve per riportarlo in Italia - Milannews24_com : Le ultime su #Scamacca - milansette : Calciomercato Milan #acmilan #milan #rossoneri -