Calciomercato Milan – Occhi su Retegui In lista pure Balogun e Okafor

12/03/2023 Domenica 12.30 Fiorentina - Milan DAZN 12/03/2023 Domenica 15.00 Hellas Verona - Monza DAZN 12/03/2023 Domenica 18.00 Roma - Sassuolo DAZN 12/03/2023 Domenica 20.45 Juventus - Sampdoria DAZN 13/03/2023 Lunedì 20.45

Milan, occhi su Balogun per l'attacco: segna col Reims ma è dell'Arsenal (e costa 20 milioni) La Gazzetta dello Sport

Il Milan potrebbe decidere di riscattare un giocatore che finora non ha avuto molto spazio in campo: sarebbe una grande sorpresa.Il Milan, lavora sul calciomercato per l’attaccante del futuro e in tal senso ha messo gli occhi su Mateo Retegui ora al Tigre e Joao Pedro del Watford. Lo rivela, La Gazzetta dello Sport.