Calciomercato Milan – Ecco il piano per Retegui | cifre e dettagli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Ecco il piano per @mateoretegui: cifre e dettagli - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Rete… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - @_OlivierGiroud_, in arrivo il rinnovo del contratto - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #G… - infoitsport : Calciomercato Milan – Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo - infoitsport : Calciomercato Milan, Maldini punta il brasiliano classe 2001! - infoitsport : Calciomercato - Il Milan pensa al futuro dopo Olivier Giroud? Ecco Joao Pedro, attaccante brasiliano del Watford -

Commenta per primo Un attaccante per l'estate. Iluserà buona parte del budget di mercato per un nuovo numero 9, che possa rappresentare il presente e il futuro. Ibrahimovic e Giroud, per ovvie ragioni anagrafiche, non sono eterni, Origi non ha ...Retegui, 23 anni, è anche un uomo mercato, visto che da tempo viene accostato al, a caccia di ... Retegui -.it'Italia e Serie A, Retegui è pronto!'Per saperne di più su Retegui, ...Un tentativo sarebbe già stato fatto lo scorso gennaio, di certo l'interesse dei nerazzurri non è una novità per l'ex: 'Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai fatto bene vuol dire che hai ...

Che non sarebbe stata una via semplice da percorrere era facilmente intuibile. L'intenzione del Milan di salutare San Siro e costruire uno stadio di proprietà sembra ormai scontrarsi continuamente con ...Il Milan rinforzerà il reparto offensivo nel prossimo calciomercato estivo: circolano diversi nomi, anche uno dalla Serie B inglese.