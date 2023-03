Calciomercato Milan – Ancora viva la pista Aouar: le news (Di sabato 11 marzo 2023) In casa Milan rimane viva la pista che può portare all'acquisizione di Houssem Aouar, centrocampista in forza al Lione Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 marzo 2023) In casarimanelache può portare all'acquisizione di Houssem, centrocamin forza al Lione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Giroud non è eterno: Milan, occhi su Retegui e Joao Pedro del Watford #calciomercato - PianetaMilan : Calciomercato @acmilan – Ancora viva la pista Aouar: le news #SempreMilan #ACMilan #Milan #Aouar - Cucciolina96251 : RT @MondoCalcio81: João Pedro, attaccante brasiliano classe 2001 di proprietà del FC Watford avente il contratto in scadenza il 30 giugno 2… - sportli26181512 : Relevo - Il Milan continua a lavorare per Aouar: è in scadenza col Lione: Come riferito dai colleghi spagnoli di Re… - MilanNewsit : Relevo - Il Milan continua a lavorare per Aouar: è in scadenza col Lione -