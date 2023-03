Calcio: Serie B, la classifica (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - La classifica di Serie B dopo la 29/a giornata: Frosinone 62 punti; Genoa e Frosinone 50; Suedtirol 48; Pisa, Reggina e Cagliari 42; Parma 41; Palermo 39; Modena 38; Como, Ascoli e Ternana 36; Cittadella 35; Perugia e Venezia 30; Benevento 29; Spal e Brescia 28; Cosenza 26. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - LadiB dopo la 29/a giornata: Frosinone 62 punti; Genoa e Frosinone 50; Suedtirol 48; Pisa, Reggina e Cagliari 42; Parma 41; Palermo 39; Modena 38; Como, Ascoli e Ternana 36; Cittadella 35; Perugia e Venezia 30; Benevento 29; Spal e Brescia 28; Cosenza 26.

