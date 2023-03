**Calcio: Serie A, Napoli-Atalanta 2-0** (Di sabato 11 marzo 2023) Napoli, 11 mar. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-0 l'Atalanta in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere l'incontro i gol di Kvaratskhelia al 60' e Rrahmani al 77'. In classifica gli azzurri sono sempre più primi a con 68 punti, 18 in più dell'Inter, mentre i nerazzurri bergamaschi restano fermi a quota 42 in sesta posizione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 l'in un match della 26/a giornata diA, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A decidere l'incontro i gol di Kvaratskhelia al 60' e Rrahmani al 77'. In classifica gli azzurri sono sempre più primi a con 68 punti, 18 in più dell'Inter, mentre i nerazzurri bergamaschi restano fermi a quota 42 in sesta posizione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Giustizia sportiva, senza trasparenza non c'è credibilità Il commento del Direttore ?? #plusvalenze #Juventus… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - tuttosport : ULTIM'ORA Consiglio di Stato e ricorso FIGC, la decisione: niente sospensiva! ?? #Juventus #FIGC #Juve… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali - IRubentismo : Stasera molti hanno avuto la certezza di non capirne un cazzo di calcio. Pensare di recuperare punti a questo Napol… -

Napoli - Atalanta, le pagelle: la scienza studia Kvaratskhelia. Kim - Rrahmani ladri di palloni Dopo il ko contro la Lazio, i l Napoli riprende la corsa in campionato e batte 2 - 0 l'Atalanta. Dopo un primo tempo bloccato, gli azzurri trovano il vantaggio con una magia di Kvara e raddoppiano con ... Serie A: in campo Napoli - Atalanta 2 - 0 LIVE Dobbiamo ancora fare tante partite di livello importantissimo per il calcio italiano''. Il primo di questi scogli di cui parla il tecnico del Napoli è proprio quello di domani al 'Maradona'. ''Con l'... Kim esce infortunato, Napoli in ansia: salta la Champions Non solo Meret . Infortunio anche per Kim Min - Jae . Il centrale sudcoreano, perfetto in marcatura su Zapata , è stato costretto a uscire al minuto trenta della ripresa per un problema fisico. Già da ... Dopo il ko contro la Lazio, i l Napoli riprende la corsa in campionato e batte 2 - 0 l'Atalanta. Dopo un primo tempo bloccato, gli azzurri trovano il vantaggio con una magia di Kvara e raddoppiano con ...Dobbiamo ancora fare tante partite di livello importantissimo per ilitaliano''. Il primo di questi scogli di cui parla il tecnico del Napoli è proprio quello di domani al 'Maradona'. ''Con l'...Non solo Meret . Infortunio anche per Kim Min - Jae . Il centrale sudcoreano, perfetto in marcatura su Zapata , è stato costretto a uscire al minuto trenta della ripresa per un problema fisico. Già da ... **Calcio: Serie A, Empoli-Udinese 0-1** Civonline Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali Tutto pronto per Bologna-Lazio, gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta proverà a fermare la squadra di Sarri, che dopo la delusione in Conference League vuole ... LIVE Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta di Motta per l'attacco, c'è Lazzari L’anticipo del sabato sera della 26esima giornata di Serie A vede in scena Bologna e Lazio. Calcio d’inizio alle ore 20.30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Un match tra due delle squadre che ... Tutto pronto per Bologna-Lazio, gara valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Thiago Motta proverà a fermare la squadra di Sarri, che dopo la delusione in Conference League vuole ...L’anticipo del sabato sera della 26esima giornata di Serie A vede in scena Bologna e Lazio. Calcio d’inizio alle ore 20.30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Un match tra due delle squadre che ...