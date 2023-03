Calcio: Serie A, Napoli-Atalanta 0-0 dopo il primo tempo (Di sabato 11 marzo 2023) Napoli, 11 mar. - (Adnkronos) - Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Napoli-Atalanta, match valido per la 26/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - Termina sul punteggio di 0-0 ildi, match valido per la 26/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea.

Serie B: Bari - Frosinone 0 - 0, il Pisa cade a Modena Parma e Sudtirol 0 - 0 in una partita della 29/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Ennio Tardini di Parma. Venezia e Brescia 1 - 1 (0 - 0) in una partita ... Classe e discrezione, 80 anni di 'Picchio' De Sisti Giancarlo 'Picchio' De Sisti, 19 stagioni e 478 partite in Serie A, compie martedì 80 anni. Vissuti con classe e discrezione, in campo e fuori. "Sono nato ... E simbolo di un calcio dedito alla ... Monza, si ferma Marlon per una distorsione al ginocchio L'entità del problema verrà valutata nei prossimi giorni, nel frattempo Raffaele Palladino dovrà fare a meno di lui nella gara di Serie A contro il Verona . Parma e Sudtirol 0 - 0 in una partita della 29/a giornata del campionato didiB disputata sul terreno dello stadio Ennio Tardini di Parma. Venezia e Brescia 1 - 1 (0 - 0) in una partita ...Giancarlo 'Picchio' De Sisti, 19 stagioni e 478 partite inA, compie martedì 80 anni. Vissuti con classe e discrezione, in campo e fuori. "Sono nato ... E simbolo di undedito alla ...L'entità del problema verrà valutata nei prossimi giorni, nel frattempo Raffaele Palladino dovrà fare a meno di lui nella gara diA contro il Verona . Calcio: Serie A, Napoli-Atalanta 0-0 dopo il primo tempo Civonline Calcio: Serie B, la classifica Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – La classifica di Serie B dopo la 29/a giornata: Frosinone 62 punti; Genoa e Frosinone 50; Suedtirol 48; Pisa, Reggina e Cagliari 42; Parma 41; Palermo 39; Modena 38; Como ... De Sisti fa 80 anni: “Ero moderno e non lo sapevo” All’epoca sognavo di esordire in Serie A con la Roma. Ho avuto molto di più e stento ... Poi prendeva il pallone, ti diceva di calciare la palla in un punto preciso e prima la calciava lì lui. Per un ... Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – La classifica di Serie B dopo la 29/a giornata: Frosinone 62 punti; Genoa e Frosinone 50; Suedtirol 48; Pisa, Reggina e Cagliari 42; Parma 41; Palermo 39; Modena 38; Como ...All’epoca sognavo di esordire in Serie A con la Roma. Ho avuto molto di più e stento ... Poi prendeva il pallone, ti diceva di calciare la palla in un punto preciso e prima la calciava lì lui. Per un ...