Calcio: Serie A, Empoli-Udinese 0-0 alla fine del primo tempo (Di sabato 11 marzo 2023) Empoli, 11 mar. - (Adnkronos) - Si chiude sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Empoli-Udinese, match valido per la 26/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. - (Adnkronos) - Si chiude sul punteggio di 0-0 ildi, match valido per la 26/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Giustizia sportiva, senza trasparenza non c'è credibilità Il commento del Direttore ?? #plusvalenze #Juventus… - tuttosport : ULTIM'ORA Consiglio di Stato e ricorso FIGC, la decisione: niente sospensiva! ?? #Juventus #FIGC #Juve… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - tackleduro : RT @CorSport: ?? #Juventus #plusvalenze Ecco la carta #Covisoc Cosa c'è scritto nelle pagine consegnate dalla #FIGC ?? #SerieA #Juve #Corr… - sciasbat : RT @willy_signori: Tanto per chiarire: alla gazzetta la carta ce l’avevano già (chissà da quanto), ma col cazzo che l’hanno pubblicata prim… -